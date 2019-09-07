باكستان تحمل المجتمع الدولي مسؤولية أي كارثة في كشمير

أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان، أمس، أن بلاده سترد بأقصى ما يمكنها على تصرفات الهند في كشمير المتنازع عليها وحمل المجتمع الدولي مسؤولية أي «كارثة» بعد ذلك.

وجاءت تصريحات خان في يوم الدفاع السنوي الذي تحتفي فيه البلاد بمقاتليها في حرب 1965 مع الهند، مما يبرز تصاعد التوتر بين الخصمين المسلحين نوويا بعد أن ألغت نيودلهي الشهر الماضي الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الشطر الخاضع لحكمها من كشمير.

باكستان لا تريد الحرب

وقال خان في بيان رسمي: «لقد أبلغت الجميع بأن باكستان لا تريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لباكستان أن تغض الطرف عن التحديات التي تهدد أمنها وسلامتها»، وأضاف «نحن مستعدون لأكبر رد ممكن على العدو، وفي حالة الفشل فسيكون المجتمع الدولي مسؤولا عن العواقب الكارثية».

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وقاد خان حملة دبلوماسية دولية نشطة سعيا للحصول على مساندة الولايات المتحدة وبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الهند وباكستان، ودول أخرى للضغط على نيودلهي بخصوص المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا لكن الهند رفضت أي تدخل خارجي.

لن تتخلى عن كشمير

من جانبه، قال قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجواه، خلال مهمة دفاعية في مدينة روالبندي، إن باكستان لن تتخلى مطلقا عن كشمير، وتابع «نحن على استعداد لبذل التضحيات من أجل إخواننا الكشميريين وسنؤدي واجبنا حتى آخر رصاصة وآخر جندي وآخر نفس... نحن على استعداد للذهاب إلى أي مدى».