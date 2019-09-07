السراج يمنع أي اجتماعات إلا بإذن

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، منع الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أي اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من المجلس الرئاسي.
وجاء نص القرار الذي نشرته حكومة الوفاق عبر حسابها بموقع «فيسبوك» في الساعات الأولى، أمس، مؤكداً أن القرار جاء سعياً لضبط سير عمل المؤسسات العامة ومنعا لأي مخالفات أو خروقات من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام.
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