عائدات مشروع قطري في غزة تؤزم العلاقة بين حماس والدوحة

أفادت مصادر فلسطينية بأن هناك توترا في العلاقات بين حركة حماس والسفير القطري في قطاع غزة محمد العمادي، وذلك في أعقاب إلغاء العمادي مشروعا زراعيا كبيرا كان سيخصص لزراعة الخضراوات وتصديرها من غزة للخارج كـ»علامة تجارية قطرية».

عائدات أرباح المشروع

ونقلت المصادر أن حماس طالبت بجزء من عائدات أرباح المشروع القطري، وهو ما رفضه محمد العمادي، ليتم بعدها إلغاء المشروع، مبينة أن المبعوث القطري في قطاع غزة غير في الآونة الأخيرة طريقة تعامله مع القطاع، وتحول للاستثمار بالمشاريع التجارية الربحية، بدلا من المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية.

إلغاء مشروع بيبسي

وأضافت أنه تم إلغاء مشروع كان بموجبه ستقيم شركة «بيبسي» العالمية خط إنتاج «صودا ستريم» في قطاع غزة، ولكن تم رفض المشروع بعد أن رفض الشريك الفلسطيني التعامل بشفافية كاملة حول المشروع، وتعهد بالحد الأدنى من الأجور للعاملين فيه.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إعادة الأجهزة والمعدات من غزة إلى إسرائيل، بعد ما تلقى العمال التدريب فعليا، للبدء بالعمل في المصنع، لافتة إلى أن المبعوث القطري لغزة محمد العمادي أبلغ حماس بأن بلاده قررت خفض نصف تمويل ضخ الوقود للقطاع، وذلك رغم زيارته قبل أسبوعين لغزة.

أسباب التوتر بين حماس وقطر

Advertisements

- المبعوث القطري في غزة غير طريقة تعامله مع القطاع

- تحول المبعوث للاستثمار الربحي بدلا من المساعدات الإنسانية

- إلغاء العمادي مشروعا زراعيا كبيرا في غزة بعد مطالبة حماس بعائداته

- إلغاء قطر مشروع شركة بيبسي العالمية فى قطاع غزة

- المبعوث القطري أبلغ حماس بخفض تمويل ضخ الوقود للقطاع