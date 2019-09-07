مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة «استشهد مواطنان أحدهما علي سامي علي الأشقر 17 عاما الذي أصيب برصاصة في العنق أطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا، والآخر أصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة ولم يتم التعرف على هويته.
وأوضح أن «66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قمع فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لمسيرات العودة»، لافتا إلى أن «عشرات المشاركين أصيبوا أيضا بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع» قرب السياج الحدودي الفاصل.
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