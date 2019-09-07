التحالف: بالستي حوثي أطلق من عمران فسقط في صعدة

انتهاك القانون الدولي
وأكد العقيد الركن تركي المالكي استمرار الميليشيا الحوثية في «انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وشدد على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
دعم الاحتفاء بذكرى الانقلاب
على صعيد آخر، كشفت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أقرت فرض جبايات على القطاع التجاري والخاص في العاصمة صنعاء لدعم الاحتفاء بذكرى انقلابها في 21 سبتمبر.
وقالت مصادر مقربة من ميليشيات الحوثي، إن اجتماعا عقد في العاصمة برئاسة حمود عباد المُعين من قبل الحوثيين أمينا للعاصمة، وضم قيادات تنفيذية ومشرفي الميليشيات الحوثية ناقش تجهيز قوافل غذائية لدعم الجبهات الخاصة بالميليشيات الحوثية، وإقامة فعاليات بالمناسبة في العاصمة صنعاء.
فرض إتاوات على التجار
وحسب المصادر فإن الاجتماع أقر بأن يتم فرض إتاوات على التجار والقطاع الخاص ومحلات الصرافة والمطاعم على وجه الخصوص، وشكل لجنة تتولى الإشراف على عملية التنفيذ مكونة من مشرفين حوثيين ومديري المكاتب التنفيذية ومديري المديريات.
وتقوم ميليشيات الحوثي بفرض إتاوات سنوية على القطاع الخاص والتجار لدعم فعالياتها الخاصة ومنها فعالية الاحتفاء بذكرى انقلابها واستيلائها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر من كل عام.
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