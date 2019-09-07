هجوم لحركة طالبان على مدينة فرح غرب أفغانستان

شن مقاتلو طالبان، أمس، هجوما على فرح كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم ذاته، في وقت تكثف الحركة هجماتها بموازاة مفاوضاتها مع واشنطن.

وبدأ الهجوم في وقت مبكر من صباح أمس بعد أن استولى عشرات من مقاتلي الحركة على مركز تجنيد محلي للجيش الأفغاني، لكنّ القوات الأفغانية وبدعم أميركي، تمكنت من استرجاع المركز بعد عدة ساعات، على ما أفاد المتحدث باسم شرطة فرح محب الله محب.

وقال محب إنّ «مروحيات بالتعاون مع قوات أميركية شنّت هجمات جوية وقصفت مواقع لطالبان في مدينة فرح»، وتابع أنّ القوات «تمكنت من طرد طالبان من المدينة لكنّ القتال لا يزال دائرا في ضواحيها».

شن مقاتلو طالبان، أمس، هجوما على فرح كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم ذاته، في وقت تكثف الحركة هجماتها بموازاة مفاوضاتها مع واشنطن.

وبدأ الهجوم في وقت مبكر من صباح أمس بعد أن استولى عشرات من مقاتلي الحركة على مركز تجنيد محلي للجيش الأفغاني، لكنّ القوات الأفغانية وبدعم أميركي، تمكنت من استرجاع المركز بعد عدة ساعات، على ما أفاد المتحدث باسم شرطة فرح محب الله محب.

وقال محب إنّ «مروحيات بالتعاون مع قوات أميركية شنّت هجمات جوية وقصفت مواقع لطالبان في مدينة فرح»، وتابع أنّ القوات «تمكنت من طرد طالبان من المدينة لكنّ القتال لا يزال دائرا في ضواحيها».