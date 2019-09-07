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سجن معارضة لإردوغان عشر سنوات

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حكم أمس على مسؤولة أكبر حزب تركي معارض في إسطنبول بالسجن لنحو عشرة أعوام بتهمة الدعاية الإرهابية وإهانة رئيس الدولة.

وقالت مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري «حكم على جنان قفطانجي أوغلو بالسجن تسعة أعوام وثمانية أشهر»، بعد أن دينت بخمس تهم تستند، خصوصا إلى تغريدات نشرتها قبل أعوام عدة، هي «الدعاية الإرهابية» و»إهانة رئيس الدولة» و»إهانة موظف» و»إهانة الجمهورية التركية» و»الحض على الكراهية».

وكانت المسؤولة السياسية التي استقطبت محاكمتها اهتماما كبيرا داخل تركيا وخارجها، تواجه عقوبة السجن حتى 17 عاما.

وأوضحت المسؤولة في الحزب المعارض أن قفطانجي أوغلو لن يتم سجنها في انتظار محاكمتها أمام الاستئناف خلال ستة أشهر.


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