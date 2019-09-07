مقتل وإصابة 3 من ميليشيا عراقية جنوب بغداد

ذكرت مصادر أمنية عراقية، أمس، أن ثلاثة عناصر من قوات الحشد الشعبي العراقي سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار في إحدى المناطق شمالي مدينة بابل جنوبي بغداد.

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية لميليشيا الحشد الشعبي، أمس، في منطقة عويسات التابعة لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، مما تسبب بمقتل أحد عناصر الحشد وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، غير أن عناصر تنظيم داعش ما زالت نشطة في العراق رغم إعلان بغداد في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد.