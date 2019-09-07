10 آلاف نسخة من المصحف بمعرض في إندونيسيا

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في المعرض الدولي للكتاب في إندونيسيا، الذي يختتم غدا، حيث وفرت أكثر من (5000) مصحف وأكثر من (5000) ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

ويعرض جناح الوزارة أبرز إنجازاتها في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعرض الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم، انطلاقا من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، من خلال الكتاب والنشر والتأليف.

وتهدف مشاركة الشؤون الإسلامية في معرض الكتاب الدولي في إندونيسيا إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دور نشر ومراكز علمية، والعمل على كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة بشكل خاص.