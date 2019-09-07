وسائل إعلام: الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1” أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري

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أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1” المفرج عنها في جبل طارق الشهر الماضي أفرغت حمولتها من النفط الخام في ميناء سوري.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” الذي يتخذ من لندن مقرا له ويحظى بتمويل قطري، اليوم الجمعة، عن مصادر خاصة به قولها إن ما مقداره 55% من شحنة الناقلة التي تقدر بـ 2.1 مليون برمين من النفط الخام تم إفراغه الليلة الماضية.
وأعادت وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية مثل وكالتي “فارس” و”تسنيم” نشر هذا الخبر.
ولم تكشف التقارير اسم الميناء الذي جرت فيه عملية تفريغ الناقلة.
واحتجزت الناقلة التي كانت تحمل حينئذ اسم “غريس-1” أوائل يوليو الماضي لدى سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا بدعوى نقلها النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.
وبعد خمسة أسابيع من الاحتجاز، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة وأعلنت أنها تلقت ضمانات من طهران بأن السفينة لن تتوجه إلى سوريا، غير أن طهران نفت ذلك.
وتوجهت “أدريان داريا” بعد ذلك إلى شرق المتوسط، وغيرت مرارا وجهتها ثم أطفأت نظام هوية السفن في وقت سابق من سبتمبر الجاري، وكانت حينئذ قبالة سواحل سوريا ولبنان.
وأعلنت الخارجية الإيرانية أنها باعت شحنة النفط التي تحملها الناقلة، وأن المشتري الذي لم يكشف عن هويته هو من يقرر وجهة السفينة.
المصدر: وكالات
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