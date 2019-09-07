كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال الجوية تخترق الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر بيان صادر عن قيادة اجيش اللبناني أنه "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي اليوم الجمعة، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 70 متراً، ولمدّة ثلاث دقائق، وأقدم عناصره على توجيه الشتائم باللغة العربية عبر مكبرات الصوت، كما قاموا بإلقاء قنبلة صوتية في المياه المذكورة، وإطلاق صافرات إنذار".



ونفذتا طيراناً دائرياً فوق عدد من المناطق شرقي لبنان وجنوبه، كما خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان وألقى عناصره قنبلة صوتية في المياه.

وتجري متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي بيان منفصل أعلنت قيادة الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أنه "عند الساعة 00:40، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش جنوب البلاد، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 03:00 من فوق بلدة كفر كلا".

وأضاف البيان أنه "عند الساعة 01:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كلا، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، زحلة، رياق وبعلبك شرق لبنان، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 0715 من فوق البلدة المذكورة".

يذكر أن إسرائيل تخرق أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.