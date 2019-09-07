كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة سديروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة بدوي صافرات الإنذار سمع في مناطق إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

وقالت إن صاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة سديروت دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق على ارتفاع منخفض جدا في الأجواء الشمالية للقطاع.