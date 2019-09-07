وفاة طفل بداء الكلب بالسراغنة

بعد وفاة أربعة أطفال بلسعات العقارب بإقليم قلعة السراغنة، خلال مدة وجيزة تقل عن شهرين، طفل آخر ينحدر من الإقليم نفسه توفي مؤخرا متأثرا بإصابته بداء الكلب، بعدما تعرّض لعضة كلب مسعور هاجمه بدوار “لهايدنة” بجماعة “لعرارشة”، وتسبب له في جروح وخدوش على مستوى أطرافه السفلى.

واستنادا إلى مصدر محلي، فقد لجأت عائلة الطفل الضحية “يوسف .ه.ب”، إلى الطب الشعبي، وظل الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، يخضع طيلة حوالي شهر ونصف، لجلسات علاج كان يتداوى خلالها بما يُعرف في الطب التقليدي بـ”النشّان”، قبل أن تتدهور حالته الصحية وتظهر عليه أعراض الحمى والغثيان والهلوسة، والتي سرعان ما تطورت إلى مضاعفات خطيرة تتمثل في صعوبة في التنفس والغيبوبة، ليتم نقله، ليلة السبت ـ الأحد، إلى مستشفى الأم والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، الذي لم يلبث فيه سوى ساعات قليلة، قبل أن يلفظ به أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الماضي.