صافرات الإنذار تدوي بمستوطنات غزة.. وطائرات الاحتلال تستهدف القطاع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار بالمستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، مساء الجمعة، عقب رصد جيش الاحتلال إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، كما استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال عدة أهداف شرق وشمال القطاع.
وأصدر جيش الاحتلال بيانا جاء فيه "صافرات الإنذار أطلقت في تجمعات إسرائيلية بينها سديروت"؛ وتابع "رصدنا إطلاق ٥ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وقالت محطة تلفزة إسرائيلية: "إن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة سقطت في منطقة مفتوحة بسديروت دون وقوع إصابات".
وأشارت إلى أن حريقا اندلع في المكان مما تسبب بأضرار طفيفة.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 76 منهم 46 بالرصاص الحي وإصابة مسعفين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".
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