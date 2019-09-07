أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن تحديده إطلاق خمسة ​صواريخ​ من ​قطاع غزة​، مشيراً إلى أنه "في أعقاب الإبلاغ عن صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة تم تحديد خمس عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى إسرائيل".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن أحد ​الصواريخ​ سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة ​سديروت​، مشيرةً إلى ان "الصاروخ الذي سقط في سديروت أدى إلى نشوب حريق، دون وقوع إصابات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة دون وقوع اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.