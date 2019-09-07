مسؤول ايراني: الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها النووية ستكون افضل

اعتبر خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت محمد جواد حاج علي اكبري ان "الخطوة الثالثة التي ستتخذها ​ايران​ في تقليص التزاماتها النووية ستكون افضل من الخطوتين السابقتين"، مشيراً إلى أنه "ظن العدو أنه سيكون في طهران يوم 11 شباط الماضي، لكننا نرى اليوم أن دبلوماسية الاستجداء والالتماس التي ينتهجها تجاه ايران حيث يبعث بالوسطاء من جميع الأطراف، وهذا هو تأثير ​المقاومة​ والصمود مع امتلاك القدرات الصاروخية والدفاعية والإقليمية، ووجود شعب واع حيث سيحبط هذه المؤامرات الواحدة تلو الأخرى، وفي نهاية المطاف ستبقى وصمة العار على جبين الاعداء والشموخ لجبهة المقاومة".

ولفت إلى أنه "بدأ تقليص الالتزامات في الخطوة الأولى ولم يحدث شيء في السوق، و مع بداية الخطوة الثانية ، لم يحدث شيء في السوق حتى انه حدث تحسن في بعض المؤشرات، الخطوة الثالثة قد اتخذت الآن وسيتم تنفيذها من اليوم، هذه المرة ، مع صلابة ايران والتي هي ثمرة حلوة لمنطق المقاومة الحسينية ، ستكون نتائجها أفضل من الخطوتين السابقتين"، مشيراً إلى أن "ايران لا توقف مسيرتها وتتابع قراراتها خطوة بخطوة. نتيجة التفاوض هي العمل فقط، ولا نريد مزيدا من الوعود، يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم الـ 11، وفي أي وقت من الاوقات نفذوا التزاماتهم، فان بقية القضايا ستمضي قدما".

واوضح أنه "سوف يحقق لنا هذا المنطق الحسيني، جميع اهدافنا وتطلعاتنا، وعلينا ان نقاوم، وهذه المقاومة ستحقق انفراجات لنا في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".