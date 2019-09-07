بومبيو: واشنطن ستدافع عن المسلمين الأيغور في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن "واشنطن ستعبىء المجتمع الدولي دفاعا عن المسلمين الأويغور خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة"، معتبراً أن "كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل وصمة في سجل حقوق الإنسان في العالم"، منبها إلى أن "هذا الأمر قد يكون من أسوأ وصمات العار في العالم خلال هذا القرن".
وأوضح أنه "خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول في نيويورك، سينظم عددا من اللقاءات حيث سيحاول جعل دول تنضم إلى الولايات المتحدة للتنديد بما يجري"، مشيراً إلى "إننا نريد الحرية لهؤلاء الناس"، لافتاً إلى أن "الأمر ليس مشكلة أمن قومي أو تطرف إسلامي بالنسبة إلى الصين".
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