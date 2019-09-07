خارجية السودان رحبت بقرار إنهاء تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي‎

رحبت وزارة الخارجية السودانية بـ"قرار الاتحاد الإفريقي إنهاء تعليق عضوية السودان بالاتحاد، ورفع تجميد أنشطته"، مؤكدةً "التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية".
وفي بيان لها، أعربت الخارجية السودانية عن "كامل رضاها بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد في منظمة الأمم المتحدة وفي المشاركة والمساهمة في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وفي وقت سابق الجمعة، قرر الاتحاد الإفريقي، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك.
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