الحكومة الفنزويلية: نشر 3 آلاف جندي على حدود كولومبيا

أعلنت الحكومة الفنزويلية عن "نشر أكثر من 3 آلاف عنصرا من قواتها على الحدود مع كولومبيا، بعد أن أصدرت الإنذار البرتقالي بسبب تهديد عدوان عسكري من البلد المجاور"، مشيرة إلى ان "هناك توتر جديد في العلاقات الحالية بين البلدين"، مؤكدةً "إننا لن نصل لأي شكل من أشكال النزاع".
وكانت الحكومة عن أعلن عن حالة التأهب يوم الثلاثاء الماضي على الحدود الكولومبية بسبب تهديد عدوان عسكري من البلد المجاور.
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