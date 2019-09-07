سلامي: لا احد في ايران يتفاوض مع اميركا ، ومشاكلنا لايحلها الاعداء

اكد القائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ في ​ايران​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ انه "من غير الممكن تسوية مشاكل البلاد من قبل الاعداء"، مشيراً انه "لا احد يتفاوض مع ​اميركا​ لان التفاوض يعتبر لعبا في ميدان العدو وهو ما يصبو اليه ولا احد مستعد لمساعدة العدو في تحقيق ماربه".

وشدد على ان "اعظم امنية لدى الر ئيس الاميركي هو ان يجلس لدقائق في حوار مع احد المسؤولين الايرانيين"، مشيرا الى ان "الاعداء لمسوا باعينهم كيف تحولت ايران الى مذبح لاجراءت الحظر الاقتصادية".

ولفت الى ان "اميركا تجد ان استعادة هيبتها المفقودة يمكن ان تتحقق من خلال اعادة المباحثات مع المسؤولين الايرانيين"، قائلا "كل آمال الرئيس الاميركي تتلخص في الجلوس ولو لدقائق مع احد المسؤولين الايرانيين، بالطبع لن يحاوره احد وان الجميع يعلمون بان المباحثات تعني اللعب في ساحة العدو ولا احد سيساعد العدو على تحقيق هدفه مثلما لايساعدنا العدو على حل مشاكلنا"، موضحا ان "الحل ينبع من صلب ارادتنا واعتقاداتنا".

واعتبر سلامي ان "جميع الشروط الاثنى عشر التي طرحها وزير الخارجية الاميركي اصبحت في مزبلة التاريخ"، لافتا الى ان "قدرة ايران تكمن في تدابير وحكمة قائد الثورة الاسلامية التي حققت ​الثبات​ والصمود والصبر وخلقت الانطباع عن الشعب الايراني بانه الاعز والاشرف في احلك الظروف".