أفلت من الهزيمة في آخر الأنفاس.. خاليلوزيتش يستهل مشواره مع الأسود بالتعادل أمام بوركينافاسو

انتهت المباراة الودية، التي جمعت مساء اليوم الجمعة، المنتخب الوطني، بمنتخب بوركينافاسو، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في أول لقاء للبوسني وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد للنخبة الوطنية، وكذلك أول ظهور للأسود منذ مغادرتها نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، من دور ثمن النهائي.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة، التي احتضنتها أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش، إلى التعادل السلبي، في شوط ظهرت فيه العناصر الوطنية بوجه محتشم.

وكان المنتخب الوطني، في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 50، قريبا من افتتاح حصة التسجيل، غير أن حكيم زياش أهدر ركلة جزاء، معيدا للأذهان الركلة الشهيرة التي أضاعها ضد بنين، في آخر أنفاس اللقاء، والتي كلفتنا مغادرة كأس الأمم الإفريقية من دور الثمن.

ونجح المنتخب البوركينابي في زيارة شباك “أسود الأطلس”، عند الدقيقة 71، بواسطة اللاعب بايالا، قبل أن يعدل زهير فضال الكفة للمنتخب الوطني مع حلول الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل هدف في كل شبكة.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب النيجر، الثلاثاء القادم، في ثاني لقاء إعدادي للأسود، تحضيرا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021.