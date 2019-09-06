أهدر ركلة جزاء أمام بوركينافاسو.. زياش يعيد إلى الأذهان ركلته الشهيرة ضد البنين

أعاد الدولي المغربي حكيم زياش، اليوم الجمعة، إلى الأذهان ركلة الجزاء الشهيرة التي أهدرها، في كأس الأمم الإفريقية، الأخيرة، التي احتضنتها الملاعب المصرية، خلال الفترة ما بين 19 يونيو، و21 يوليوز الماضيين.

وضيع نجم أياكس أمستردام الهولندي، ركلة جزاء في المباراة التي تجمع في هذه الأثناء بين المنتخب الوطني، ونظيره البوركينابي، على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش.

فبعد أن انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، أتيحت فرصة التقدم في المواجهة للأسود خمس دقائق على بداية الجولة الثانية، غير أن صاحب 26 عاما، لم يفلح في ترجمة ضربة الجزاء التي تقدم لتنفيذها إلى هدف، ليستمر بذلك التعادل دون أهداف.

وكان زياش أهدر ركلة جزاء في آخر أنفاس المباراة، التي جمعت أسود الأطلس بمنتخب البنين، في إطار ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، في آخر أنفاس المواجهة، التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل هدف لمثله، قبل أن يهدر لاعب الأياكس فرصة التأهل إلى ربع النهائي، بعدما تمكن “السناجب” من إقصاء المنتخب الوطني بعد ذلك، بركلات الترجيح.