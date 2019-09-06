أياما قبل عاشوراء.. توقيف 11 شخصا بالدار البيضاء وحجز 27 ألف وحدة من المفرقعات

شرعت المصالح الأمنية بالدار البيضاء، في تنفيذ عمليات أمنية مكثفة، في سياق مخطط عمل مندمج يروم تجفيف منابع تهريب المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على المواطنين، وخاصة فئة الأطفال.

وأسفرت العمليات الأمنية التي انطلقت الإثنين الماضي، عن توقيف 11 شخصا بثلاث مناطق أمنية وحجز 27 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية.

وأوقفت عناصر منطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، تسعة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات والتخدير وحيازة السلاح الأبيض، وذلك منذ فاتح شتنبر الجاري.

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وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزة الموقوفين على 15595 وحدة من الشهب النارية والمفرقعات، بالإضافة إلى مبالغ مالية وثلاثة أسلحة بيضاء.

وفي نفس السياق، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، أمس الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المفرقعات، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزله من حجز 9405 وحدة من هذه المواد المحظورة بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وبمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، مكنت عملية أمنية أمس الخميس أيضا، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، تم العثور بحوزته على 2000 وحدة من المفرقعات الموجهة للترويج خلال فترة الاحتفالات بذكرى عاشوراء.