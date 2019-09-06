القوات الامنية تغلق محال بيع الخمور والبارات وسط بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن القوات الامنية اغلق محال بيع الخمور والبارات وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية داهمت مساء اليوم، محال بيع الخمور والبارات في منطقة الكرادة وسط بغداد".

واضاف ان "هذه القوات قامت باغلاقها على الفور".