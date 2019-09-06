السودان يرحب بوقف تجميد عضويته بالاتحاد الأفريقي

رحبت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي وقف تعليق وتجميد أنشطة الخرطوم في الاتحاد الأفريقي.

وجدد السودان، في بيان، التزامه بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وأشار إلى أن القرار يعبر عن قناعة الاتحاد التامة بالعمل الجماعي الأفريقي طريقا لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاه والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.

وعبرت الخارجية السودانية عن تفاؤلها بأن هذه القرار يساعد البلاد على الانخراط والإندماج في الأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد في منظمة الأمم المتحدة والمساهمة في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

Advertisements

وفي وقت سابق الجمعة، قرر الاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي، الجمعة، بحث خلالها تطورات الأوضاع في السودان وتقدمها نحو تحقيق الديمقراطية المنشودة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، ومكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة السمراء، ويتم انتخاب الأعضاء من الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.

ويتكون المجلس من 15 بلدا؛ منها 5 بلدان يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 دول لمدة سنتين.