الكويت توقف 3 مصريين على علاقة بـ"خلية الإخوان"

لا يزال زلزال قضية "خلية الإخوان" المصرية التي ضبطتها الكويت مؤخرا، وسلمت أعضاءها إلى مصر يواصل توابعه، بعدما ألقت السلطات الأمنية في الكويت، الخميس، القبض على 3 وافدين مصريين.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، الجمعة، إن المصريين الذين تم توقيفهم ألقي القبض على اثنين منهم في منزلهما بعد منتصف ليل أمس، فيما جرى إيقاف الثالث في مطار الكويت وهو في طريقه لتركيا.

ومن المقرر أن يتم تسليم الموقوفين إلى السلطات المصرية بناء على اتفاقيات التعاون الثنائية التي تجمع البلدين.

وقال الدكتور أحمد قنديل الخبير في الشأن الآسيوي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"العين الإخبارية"، إن استمرار الإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن قضية خلية الكويت يكشف عن خطورة وامتدادات خلية الإخوان، وأنها أكبر مما كان متوقعا.





وأكد قنديل أن القبض على 3 مصريين على علاقة بـ"خلية الإخوان" استمرار للتنسيق الأمني الواسع بين مصر والكويت، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء على بقايا التنظيم الإرهابي؛ ليس فقط بالتنسيق الأمني الحالي، لكن أيضا بسبب وعي الشعوب بمخاطر مثل هذه التنظيمات".

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وأشار الخبير بمركز الأهرام إلى أهمية التنسيق الحالي بين مصر والكويت في مكافحة الإرهاب، قائلا: "التعاون الحالي بين البلدين أمر مهم للغاية من أجل إيقاف هذا الورم السرطاني في جسد المجتمعين".

وعززت القاهرة والكويت تعاونهما القضائي بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال ملاحقة المجرمين ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.

وخلال الزيارة اتفق الرئيس المصري وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب.





وأواخر يوليو/تموز الماضي، أعلنت الكويت توقيف شبكة لتنظيم الإخوان الإرهابي بالتعاون مع السلطات المصرية.

وأشارت التحقيقات المشتركة إلى أن الشبكة الإخوانية عملت على تمويل أنشطة إرهابية في مصر، وأن أعضاء تلك الشبكة ترددوا على قطر وتركيا.

وكشفت معلومات أمنية مصرية عن أن الخلية الإخوانية بالكويت التي تم القبض على عدد من عناصرها تتكون من 68 شخصاً وليس 8 فقط.

وأوضحت مذكرة تحريات الأمن الوطني المصري أن هناك 60 شخصا ما زالوا مختبئين في الكويت بأسماء حركية، عقب تسليم العناصر الثمانية إلى القاهرة في يوليو/تموز الماضي.