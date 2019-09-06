فزع قطري وانخفاض الذهب.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: فزع قطري إخواني من التنسيق الأمني بين مصر والكويت، وصحيفة ألمانية: أردوغان يستغل اللاجئين لأغراض سياسية، وواشنطن تطالب برلين بحظر حزب الله، وحكومة حمدوك في عيون السودانيين.. تفاؤل وتطلع لواقع جديد، ووثائقي "فرنسي - بلجيكي" يحذر من تمويلات قطرية لنشر التطرف بأوروبا، والاتحاد الأفريقي يوقف قرار تعليق عضوية السودان، وأمريكا تطرح رؤيتها للسلام في الشرق الأوسط خلال أسابيع، ومحامية أمريكية: مخابرات قطر تهددني للتنازل عن قضية شقيق تميم.

أما في الاقتصاد فتطالعون: إيران في الإعلام.. "الغلاء" سلاح طهران لقمع الإيرانيين، وقطر في الإعلام.. الديون وشح السيولة والملاحة تعصف بالاقتصاد، وأسعار النفط تستقر بعد اتفاق بين الصين وأمريكا، وأسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ أسبوعين، وحرب التجارة وبريكست "مطبات" في طريق منطقة اليورو.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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