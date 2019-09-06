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فتح تحقيق جديد مع جوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا

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خوان جوايدو

في إطار صراع القوى الدائر في فنزويلا منذ عدة أشهر بين الحكومة والمعارضة، فتح الادعاء العام تحقيقا جديدا ضد زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد خوان جوايدو.

وقال المدعي العام طارق ويليام صعب اليوم الجمعة إن زعيم المعارضة يقوض مساعي الحكومة الفنزويلية التي تبذلها منذ عدة سنوات لاستعادة منطقة إيسيكويبو الغنية بالموارد، الأمر الذي يجعله خائنا للوطن.

تطالب فنزويلا بالمنطقة التي تنتمي إلى دولة جويانا المجاورة منذ أكثر من 100 عام.

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كان الصراع بين الدولتين احتدم ثانية عام 2015 بعد أن منحت جويانا تراخيص لمجموعة إكسون موبيل الأمريكية للتنقيب عن النفط في المنطقة.

وتمثل منطقة إيسيكويبو أكثر من نصف مساحة دولة جويانا.

كان رئيس البرلمان الفنزويلي جوايدو أعلن نفسه في كانون ثان / يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، واعترفت به دول عديدة، إلا أن رئيس الدولة نيكولاس مادورو ما يزال يدير دفة البلاد رغم الضغوط الدولية الممارسة عليه لترك منصبه.

 

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