الان تتابع سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في محيط مستوطنة إسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت تقارير عربية، الجمعة، بسماع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. وذكرت فضائية سكاي نيوز عربية إن صاروخا أطلق من قطاع غزة في محيط مستوطنة سديروت الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع حريق.

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