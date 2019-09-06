شكرا لقرائتكم الحديدة.. ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر عسكرية يمنية، الجمعة، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، تواصل خروقات اتفاق استوكهولم، بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وأفادت المصادر، أن ميليشيات الحوثي، شنت قصفا كثيفا على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 جنوب مدينة الحديدة.

كما سقطت مقذوفات مدفعية ورشاشة قرب مواقع "المشتركة" في مدينة الدريهمي أطلقتها الميليشيا من أحياء سكنية داخل المدينة.

وأضافت المصادر، ان الميليشيات عاودت استهداف الفازة على الخط الساحلي ومواقع القوات المشتركة غداة تصعيد امتد إلى المنطقة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا وتحشيد وقوات ومقاتلين إلى تخوم منطقة الجبلية جنوب المديرية نفسها، إضافة الى مواقع عدة في مديرية حيس.

واستخدمت الميليشيا في خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بينها مدافع الهاون وقذائف (آر بي جي )، ورشاشات عيار 14.5 و 12.7.

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إلى ذلك، اصيبت طفلة برصاص اطلقها قناص حوثي في مدينة حيس جنوبي الحديدة.

وذكر مصدر محلي أن الطفلة علياء صالح محسن وتبلغ من العمر 10سنوات أصيبت برصاصة قناص حوثي إصابة بليغة ، وتم إسعافها إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية.

وأوضح المصدر، أن الرصاصة أصابت الطفلة علياء في منطقة الحوض مما أدى إلى حدوث كسور ونزيف حاد ، وتم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخاء لإستكمال تلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن الطفلة وأسرتها نازحة من أرياف مقبنة التابعة لمحافظة تعز، وتسكن في وسط حي سكني بمدينة حيس.

يشار إلى أن وتيرة الخروقات الحوثية في محافظة الحديدة ارتفعت خلال فترة الهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار وترعاها الأمم المتحدة، ومارست خلالها التصعيد المتواصل في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن.