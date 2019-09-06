المفوضية الأوروبية ترفض الانتقادات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي

أكدت ​المفوضية الأوروبية​ "رفض الانتقادات الموجهة من قبل ​إيران​ للاتحاد الذي عجز برأي ​طهران​، عن تعويض آثار الإنسحاب الأميركي من اتفاق 2015 المتعلق بالأنشطة النووية"، معربةً عن قلقها "مما تقوم به إيران من انتهاكات متدرجة للاتفاق"، قائلة "موقفنا واضح ومتماسك، فالتزامنا بالاتفاق المذكور يرتبط بمدى احترام إيران له".

ولفتت إلى "وعي الاتحاد بالصعوبات التي تواجهها إيران دولة وشعبا في التعامل مع آثار ​العقوبات الأميركية​ الناتجة عن انسحاب ​واشنطن​ أحادي الجانب العام الماضي من ​الاتفاق النووي​"، مشيرة إلى أن "​بروكسل​ والعواصم الأوروبية المعنية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل استمرار التجارة مع طهران".

وأقرت بأن "الآلية الخاصة، أو ما يُعرف بـ"إينستكس" قد استغرقت وقتا طويلا"، معلنة عن "إتمام أول مبادلة تجارية في إطارها، والأمر يسير ببطء ولكننا نتقدم".