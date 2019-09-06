حكومة ألمانيا: نتوقع استمرار اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي

لفتت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس إلى ان "اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي الموقع في آذار 2016، اتفاق ناجح، وأنهم ينتظرون استمراره"، مشيرةً إلى أن "عدد اللاجئين الذين يعبرون إلى الجزر اليونانية من تركيا، أقل من العدد الذي كان قبيل الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي".
وأشارت إلى ان "الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي المبرم في 18 آذار 2016 يعد نجاحًا ونفترض أنه سيستمر"، موضحةً أن "ألمانيا تتابع عن كثب الوضع في الجزر اليونانية، وتتابع التطورات بقلق".
وبيّنت أن "السلطات الألمانية تتواصل مع نظيرتها اليونانية لتقديم المساعدة عند اللزوم، وأن الحكومة اليونانية ستواصل أعمالها في إطار الاتفاق التركي - الأوروبي"، مشيراً إلى ان "برلين واثقة من أن الحكومة اليونانية ستتخذ الخطوات الصحيحة".
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