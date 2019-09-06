حكومة ألمانيا: نتوقع استمرار اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي

لفتت المتحدثة باسم ​الحكومة الألمانية​ مارتينا فيتس إلى ان "اتفاق ​اللاجئين​ بين ​تركيا​ و​الاتحاد الأوروبي​ الموقع في آذار 2016، اتفاق ناجح، وأنهم ينتظرون استمراره"، مشيرةً إلى أن "عدد اللاجئين الذين يعبرون إلى الجزر اليونانية من تركيا، أقل من العدد الذي كان قبيل الاتفاق المبرم بين ​أنقرة​ والاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى ان "الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي المبرم في 18 آذار 2016 يعد نجاحًا ونفترض أنه سيستمر"، موضحةً أن "​ألمانيا​ تتابع عن كثب الوضع في الجزر اليونانية، وتتابع التطورات بقلق".

وبيّنت أن "​السلطات الألمانية​ تتواصل مع نظيرتها اليونانية لتقديم المساعدة عند اللزوم، وأن ​الحكومة اليونانية​ ستواصل أعمالها في إطار الاتفاق التركي - الأوروبي"، مشيراً إلى ان "​برلين​ واثقة من أن الحكومة اليونانية ستتخذ الخطوات الصحيحة".