رئيس وزراء هولندا: لمناقشة عدم رضا تركيا من تنفيذ أوروبا لبنود اتفاقية الهجرة

دعا رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، إلى "ضرورة مناقشة مسألة عدم رضا ​تركيا​ من تنفيذ ​أوروبا​ لبنود اتفاقية ​الهجرة​ التي وقعت مع ​أنقرة​ عام 2016"، مشيراً إلى أنه "يجب مناقشة المسألة وذلك عبر لقاء بين تركيا و​المفوضية الأوروبية​".

ولفتت إلى ان "هناك عدد كبير من ​اللاجئين​ السوريين في تركيا ب​المخيمات​ جنوبي البلاد، وضمن المجتمع التركي"، مشيراً إلى "جهود تركيا المبذولة في إدارة اللاجئين"، قائلا "إن اتفاقية الهجرة وقعت في آذار 2016، بين تركيا و​الاتحاد الأوروبي​ تم الاتفاق فيها على إقامة تعاون مشترك بين الطرفين".