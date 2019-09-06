دعا رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، إلى "ضرورة مناقشة مسألة عدم رضا تركيا من تنفيذ أوروبا لبنود اتفاقية الهجرة التي وقعت مع أنقرة عام 2016"، مشيراً إلى أنه "يجب مناقشة المسألة وذلك عبر لقاء بين تركيا والمفوضية الأوروبية".
ولفتت إلى ان "هناك عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا بالمخيمات جنوبي البلاد، وضمن المجتمع التركي"، مشيراً إلى "جهود تركيا المبذولة في إدارة اللاجئين"، قائلا "إن اتفاقية الهجرة وقعت في آذار 2016، بين تركيا والاتحاد الأوروبي تم الاتفاق فيها على إقامة تعاون مشترك بين الطرفين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء هولندا: لمناقشة عدم رضا تركيا من تنفيذ أوروبا لبنود اتفاقية الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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