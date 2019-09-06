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رئيس وزراء هولندا: لمناقشة عدم رضا تركيا من تنفيذ أوروبا لبنود اتفاقية الهجرة

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دعا رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، إلى "ضرورة مناقشة مسألة عدم رضا ​تركيا​ من تنفيذ ​أوروبا​ لبنود اتفاقية ​الهجرة​ التي وقعت مع ​أنقرة​ عام 2016"، مشيراً إلى أنه "يجب مناقشة المسألة وذلك عبر لقاء بين تركيا و​المفوضية الأوروبية​".

ولفتت إلى ان "هناك عدد كبير من ​اللاجئين​ السوريين في تركيا ب​المخيمات​ جنوبي البلاد، وضمن المجتمع التركي"، مشيراً إلى "جهود تركيا المبذولة في إدارة اللاجئين"، قائلا "إن اتفاقية الهجرة وقعت في آذار 2016، بين تركيا و​الاتحاد الأوروبي​ تم الاتفاق فيها على إقامة تعاون مشترك بين الطرفين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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