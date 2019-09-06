غوتيريس: مقتل 72 موظفا للأمم المتحدة خلال 2019

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​ عن "مقتل 72 موظفا تابعين للمنظمة العالمية في غضون عام 2019 الحالي"، مشيراً إلى أنه "في هذا العام خسرنا 25 موظفا مدنيا و43 عنصرا من ​قوات حفظ السلام​ و4 شرطيين".

ودعا إلى "تكريم ذكرى القتلى الذين قال إنهم كرسوا حياتهم لمهمة عامة"، مشيراً إلى "إننا نشعر بالفخر من العمل الذي تقومون به في الميدان أو في المقر، منقذين حياة الناس ومعطين الأمل ولنحيي ذكرى هؤلاء الذين ضحوا بكل شيء مؤدين واجبهم".