رئيس وزراء هولندا: لمناقشة عدم رضا تركيا من تنفيذ أوروبا لبنود اتفاقية الهجرة

دعا رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، إلى "ضرورة مناقشة مسألة "عدم رضا تركيا" من تنفيذ أوروبا لبنود اتفاقية الهجرة، وذلك عبر لقاء بين تركيا والمفوضية الأوروبية".
ونوّه في تصريح صحافي، إلى أنّ "هناك عدد كبير من النازحين السوريين في تركيا بالمخيمات جنوبي البلاد، وضمن المجتمع التركي"، لافتًا إلى "جهود تركيا المبذولة في إدارة النازحين". وذكّر بأنّ "اتفاقية الهجرة وُقّعت في آذار عام 2016، بين تركيا والاتحاد الأوروبي تمّ الاتفاق فيها على إقامة تعاون مشترك بين الجانبين".
وأكّد روت أنّ "تركيا امتثلت بشكل جيّد للاتفاقيّة حتّى اليوم، وأنّها تلقّت مساعدات ماليّة وتجارب في هذا الصدد".
يُذكر أنّ الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصّلا في 18 آذار 2016، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيّات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
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