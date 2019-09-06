رئيس وزراء هولندا: لمناقشة عدم رضا تركيا من تنفيذ أوروبا لبنود اتفاقية الهجرة

دعا رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، إلى "ضرورة مناقشة مسألة "عدم رضا ​تركيا​" من تنفيذ ​أوروبا​ لبنود اتفاقية ​الهجرة​، وذلك عبر لقاء بين تركيا و​المفوضية الأوروبية​".

ونوّه في تصريح صحافي، إلى أنّ "هناك عدد كبير من ​النازحين السوريين​ في تركيا بالمخيمات جنوبي البلاد، وضمن المجتمع التركي"، لافتًا إلى "جهود تركيا المبذولة في إدارة النازحين". وذكّر بأنّ "اتفاقية الهجرة وُقّعت في آذار عام 2016، بين تركيا و​الاتحاد الأوروبي​ تمّ الاتفاق فيها على إقامة تعاون مشترك بين الجانبين".

وأكّد روت أنّ "تركيا امتثلت بشكل جيّد للاتفاقيّة حتّى اليوم، وأنّها تلقّت مساعدات ماليّة وتجارب في هذا الصدد".

يُذكر أنّ ​الحكومة التركية​ والاتحاد الأوروبي توصّلا في 18 آذار 2016، بالعاصمة البلجيكية ​بروكسل​، إلى ثلاث اتفاقيّات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.