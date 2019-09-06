خارجية أميركا: نهنئ اليمن بكونها أصبحت عضوا بالائتلاف العالمي لهزيمة داعش

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية "أنّنا نهنئ اليمن بكونها أصبحت العضو 81 في الائتلاف العالمي لهزيمة تنظيم "داعش".
وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نعمل معًا لهزيمة "داعش" وإنهاء قدرتها على تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية ونشر دعايتها المسمومة".
وكانت قد أفادت وزارة الخارجية اليمينية، مطلع آب الماضي، بـ"انضمام البلاد للتحالف الدولي ضدّ "داعش"، موضحةً أنّ "الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافّة، ونبذ التطرف الديني والفكري كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن".
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