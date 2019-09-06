شرطة هونغ كونغ استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

أطلقت شرطة هونغ كونغ الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجّين خارج محطة لمترو الأنفاق في شبه جزيرة كولون المكتظّة بالسكان، في أحدث اشتباكات خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرّة منذ 14 أسبوعًا، الّتي شابها العنف أحيانًا.
واحتمى مئات المتظاهرين، الّذين ارتدى كثير منهم الأقنعة، من القنابل المسيلة للدموع خلف مظلّات وحواجز أُقيمت في الشوارع. واقتحم البعض حواجز معدنيّة لدخول المحطّة، حيث أزالوا اللافتات وحطّموا الأبواب الدوارة وقاموا بالرسم على الجدران.
وكانت قد أعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، سحب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين، الّذي لم يكن يحظى بأيّ شعبيّة.
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