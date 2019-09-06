لفتت مصادر وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ عبر فناة الـ"OTV" إلى ان "الوزير سيرسل الاربعاء مشروع تعديل قانون إزالة إشارات الاستملاك عن ​العقارات​ المصابة بمشروع ايكوشار إلى ​مجلس الوزراء​ ليبنى على الشيء مقتضاه".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: فنيانوس سيرسل الاربعاء مشروع تعديل قانون إزالة الإشارات عن ​عقارات​ ايكوشار إلى مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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