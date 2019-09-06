جمالي شكرت الحريري لتدخله الشخصي لحل ازمة انقطاع الكهرباء في الميناء

شكرت النائب ديما جمالي "رئيس الحكومة سعد الحريري على تجاوبه مع المطالب والمراجعات التي قامت بها وآخرين لحل ازمة انقطاع الكهرباء في الميناء وعلى تدخله شخصيا لحل الازمة المستمرة منذ 5 ايام واتصاله بوزيرة الطاقة ندى البستاني طالبا منها اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بأسرع وقت".
ودعت جمالي "المعنيين في شركة قاديشا الى الاسراع في حل الاعطال التي نتجت عن عن احتراق محطة الميناء الاقليمية لتعود التغذية الى طبيعتها" منوهة بـ "متابعة وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني للموضوع وجهودها لاعادة المحطة الى ما كانت عليه سريعا".
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