أبو فاعور: لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الداهم

أمل وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ ان "تنكفىء كل القوى السياسية عن صراعاتها وسجالاتها وانقساماتها السياسية لكي تنصرف الى معالجة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي الداهم". وأشار أبو فاعور الى أن "الاشهر القليلة المتبقية هي اشهر حساسة ودقيقة ومصيرية ومفصلية في حياة لبنان".

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