فياض: حركة تفاقم الازمة اسرع من حركة الحكومة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ أن "المطلوب ايجاد هندسة مالية عكسية لصالح ​الدولة​ وليس لمصلحة ​المصارف​ و​القطاع الخاص​". وفي حديث تلفزيوني رأى فياض أن "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على تلازم ثلاث مسارات، الاول هو المسار المالي وله علاقة بالهندسة المالية وتخفيض النفاقات، والثاني هو المسار الاقتصادي والثالث هو المسار الاقتصادي".

وشدد فياض على ان "حركة تفاقم الازمة اسرع من حركة ​الحكومة​ وعلينا وقف الوعود والانطلاق بالعمل".

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