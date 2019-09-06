سرحان عن إضرام مواطن النار بنفسه: إذا تبين أنه تعرض لظلم فسأعمل على رفعه عنه

أكّد وزير العدل ​ألبير سرحان​، تعليقًا على إقدام مواطن على إضرام النار في نفسه أمام ​قصر العدل​، أنّ "محضرًا قضائيًّا فُتح بالحادثة بانتظار التحقيقات"، داعيًا إلى "عدم استباق التحقيقات".

ووعد، في تصريح تلفزيوني، أنّه "إذا تبيّن أنّ المواطن المذكور تعرّض لظلم أو تدخّل قضائي، فسأعمل شخصيًّا على رفع الظلم عنه".