أكّد وزير العدل ألبير سرحان، تعليقًا على إقدام مواطن على إضرام النار في نفسه أمام قصر العدل، أنّ "محضرًا قضائيًّا فُتح بالحادثة بانتظار التحقيقات"، داعيًا إلى "عدم استباق التحقيقات".
ووعد، في تصريح تلفزيوني، أنّه "إذا تبيّن أنّ المواطن المذكور تعرّض لظلم أو تدخّل قضائي، فسأعمل شخصيًّا على رفع الظلم عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر سرحان عن إضرام مواطن النار بنفسه: إذا تبين أنه تعرض لظلم فسأعمل على رفعه عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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