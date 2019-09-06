أكّدت مصادر رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب ​وليد جنبلاط​، لقناة الـ"MTV"، أنّ "جنبلاط لا يريد العداوة لا مع ​إيران​ ولا مع "​حزب الله​"، وهو يرى أنّ الحوار هو الحل للخروج من الاستنزاف الحاصل في المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر جنبلاط للـ"MTV": هو لا يريد العداوة مع إيران أو "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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