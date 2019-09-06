كشفت معلومات صحافيّة أنّ "المرشّحة إلى ​الانتخابات الفرعية​ في صور ​بشرى الخليل​ تلتقي بعد قليل نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشيخ ​نعيم قاسم​، ومعلومات ترجّح عزوفها عن الترشّح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى الخليل تلتقي بعد قليل نعيم قاسم ومعلومات ترجح عزوفها عن الترشح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.