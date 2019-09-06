حنكش: أغنى ما يمتلكه لبنان هو شبابه الذين يريدون "عيشة طبيعية"

ركّز عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، على أنّ "أغنى ما يمتلكه لبنان هو شبابه وطاقاتهم، القادرين على الإبداع والتألّق متى وفرّنا لهم بيئة العمل وحياة "طبيعيّة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "شبابنا لا يريدون شيئًا من الحكّام، بل يريدون "عيشة طبيعيّة" وهم كفيلون بالباقي".
وجاء تصريح حنكش، تعليقًا على إعلان "الجامعة اللبنانية" أنّ "شركة "فيسبوك" العالمية، تعتزم إدراج ثلاثة طلاب من "الجامعة اللبنانية" على لائحة الشرف، بعد أن كافأتهم ماليًّا لاكتشافهم ثغرة أمنيّة في أحد تطبيقاتها".
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