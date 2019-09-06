بشرى الخليل أعلنت عزوفها عن خوض الانتخابات الفرعية بصور: قاسم ابلغني طلب نصرالله

أعلنت المرشحة عن الإنتخابات الفرعية في دائرة صور بشرى الخليل بعد لقائها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عزوفها عن خوض الانتخابات، مشيرةً إلى أن "النتيجة لم تكن محسومة ولدي حيثية كبيرة في المنطقة وكان من المفترض ان آخذ أرقاما كبيرة والنتيجة لم تكن محسومة لصالح مرشح "حزب الله" للانتخابات الفرعية في صور حسن عزالدين والكثير و من الناس كانت ستشارك في الانتخابات بسبب ترشحي لها وامكانيات الفوز كانت واردة والدراسات كشفت ذلك".
وفي تصريح لها، بعد لقائها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لفتت الخليل إلى ان "الشيخ قاسم أبلغني رغبة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بذلك ولا يمكن ان لا آخذ هذا الطلب بعين الاعتبار ولكنا "ضعاف" أمام السيد".
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