واشنطن ستدافع عن المسلمين الاويغور في الأمم المتحدة

اسماء السيد - واشنطن: اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الجمعة أن واشنطن ستعبىء المجتمع الدولي دفاعا عن المسلمين الاويغور خلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة، معتبرا أن كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل "وصمة" في سجل حقوق الانسان في العالم.
ونبه بومبيو الى أن "هذا الامر قد يكون إحدى اسوأ وصمات (العار) في العالم خلال هذا القرن". وكان اعتبر اخيرا أن الصين تتحرك "في منطقة على حدة حين يتصل الامر بانتهاكات حقوق الانسان".
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل الى مليون من المسلمين الاويغور في معسكرات في اقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين والذي سبق ان شهد اعتداءات نسبت الى انفصاليين أو إسلاميين. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.
وترى الخارجية الاميركية أن ما يحصل هو "إحدى المشاكل الاكثر خطورة على صعيد حقوق الانسان في العالم اليوم".
واوضح بومبيو خلال زيارة لولاية كنساس أنه خلال الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية ايلول/سبتمبر في نيويورك، "سننظم عددا من اللقاءات حيث سنحاول جعل دول تنضم الينا للتنديد بما يجري".
واضاف "نريد الحرية لهؤلاء الناس"، معتبرا أن الامر "ليس مشكلة أمن قومي" أو "تطرف إسلامي" بالنسبة الى الصين.
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