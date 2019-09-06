شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقي يدعو المجتمع الدولى لمواجهة فيديوهات الإرهاب والتحريض على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن نشر التنظيمات الإرهابية لفيديوهات على "يوتيوب" حول كيفية تصنيع المتفجرات هو تحريض واضح على العنف وهو ما يتنافي مع المواثيق الدولية وعددها 19 قانونا دولي تم توقيعها في الأمم المتحدة في عام ١٩٦٣ والتي بموجبها تعتبر إذاعة هذه الفيديوهات تندرج تحت الأعمال الإرهابية والتي تنشر ثقافة استخدام العنف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وتستقطب الشباب المختطف فكريا وتحويله إلى قنابل موقوته تنفذ هجمات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء .

وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، لـ"الخليج 365": استمرار نشر مثل هذه الفيديوهات هي بمثابة دعوة مفتوحة للتحريض على العنف تتطلب تدخل المجتمع الدولى والأمم المتحدة لوضع مجموعة من الضوابط والقوانين تمنع بث مثل هذه السموم على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب والتي بالفعل أصبحت منصة مجانية لصناعة الإرهابيين ومصدر أساسي لاستقطاب الشباب.