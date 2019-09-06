هل تعمل الجمعيات الأهلية بالمناطق الحدودية؟.. القانون الجديد يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا ، عمل الجمعيات في المناطق الحدودية إلا في المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وبعد الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة"14" من القانون على "تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.
ويجب علي الجمعيات في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية
يذكر أن قانون العمل الاهلى الذى اقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع شجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام ، والغى القانون عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة حال مخالفة القانون .
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