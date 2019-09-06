شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" توقف ثلاثة من مقدمى البرامج عن ممارسة النشاط الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين، الأول هو تقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية في الشعب الخمسة (الإعداد-التقديم-التحرير-المراسلة-الإخراج) .

وأضاف طارق سعدة فى بيان له، أن الطريق الثانى هو متابعة الأداء الاعلامي للإعلاميين في الشعب الخمسة سابقة الذكر من خلال المرصد الاعلامي للنقابة، والذي تطبق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين، والشكاوى العديدة التي تأتينا للنقابة في منتحلي صفة إعلامي أو في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمه.

وتابع :"بنظر الكثير من الشكاوى المقدمة الى النقابة في بعض الاشخاص وبعد الفحص في جداول القيد او التصاريح فقد تبين أن المذكورين لم يتم قيدهم ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنه و هم الاتى :

١- أحمد محمد المغربل وشهرته أحمد المغربل مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

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٢- أحمد حمزة عبد الحميد وشهرته أحمد البحقيري مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٣-وليد شعلان مقدم برامج بقناة مصر الحياة

وأشار طارق سعدة، إلى أن مجلس النقابة قرارا بمنع ظهور السادة السابقة أسماؤهم عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين اوضاعهم تطبيقا لنص المادتين(٢،١٩)من قانون نقابة الاعلاميين .